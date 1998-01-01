Московские аэропорты проверяют после анонимных сообщений с угрозой «минирования»

Анонимные сообщения с угрозой «минирования» поступили сразу в три столичных аэропорта утром в понедельник, 14 января. Об этом сообщает РИА Новости. По информации агентства, сейчас специалисты приступили к осмотру помещений аэровокзалов Шереметьево, Домодедово и Внуково.

По информации представителей экстренных служб, эвакуация пока не объявлена. Аэропорты работают в штатном режиме.

Кроме того, по данным представителей правоохранительных органов, анонимный звонок об угрозе взрыва также поступили в ТЦ «Охотный ряд» на Манежной площади.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Казахстане выявлена ячейка террористов, готовивших взрывы в Алма-Ате.