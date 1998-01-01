В Казахстане выявлена ячейка террористов, готовивших взрывы в Алма-Ате

Группа иностранных граждан, выходцев из центральноазиатских стран, была задержана в ходе проведения спецоперации 10 января 2019 года в Алма-Ате. Задержанные, являющиеся пособниками международной террористической организации, занимались подготовкой террористических актов на территории Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности страны.

У задержанных изъято оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, говорится в сообщении.

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Как полагают следователи, группа планировала совершить ряд терактов в Алма-Ате в местах массового скопления граждан.

В настоящее время следователи продолжают работу.

Ранее Пятый канал рассказывал о ликвидации на территории Дагестана террористов, занимавшихся вербовкой молодежи для ИГ*.

* — организация, запрещенная на территории РФ.