Назван очередной «способ» предопределения смерти человека

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Василий Заика
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Ученые доказали, что биологический возраст можно установить по микрофлоре кишечника.

Назван очередной «способ» предопределения смерти человека

Фото: www.globallookpress.com

Исследователи из США и Великобритании разработали новый способ предопределения биологического возраста человека. В ходе эксперимента удалось выяснить, что предсказать его можно по составу микрофлоры кишечника. Как оказалось, его определяют 39 таксонов микроорганизмов. Об этом сообщает bioRxiv.

В ходе анализа было установлено, что старение не зависит от наличия полезных и вредных бактерий в кишечнике. В течение жизни их число меняется: как ни странно, количество полезных микроорганизмов растет.

В исследовании участвовали более тысячи человек в возрасте от 20 до 90 лет. Биологи определили состав микрофлоры в каждом случае и связали его с биологическим возрастом подопытных.

Полученные данные использовали для обучения нейронной сети, которая смогла предсказать возраст человека по составу его микрофлоры с погрешностью в три-четыре года.

Если вовремя узнать свой биологический возраст, можно избежать преждевременную смерть. В подобном случае анализ выявит тревожные признаки, которые подскажут: пора лечиться.

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