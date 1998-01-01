Старки умрут? В трейлере «Игры престолов» поклонники нашли крупный спойлер

В долгожданном трейлере финального сезона «Игры престолов» фанаты обнаружили масштабный спойлер. Видеоролик, опубликованный компанией НВО, раскрыл дату выхода новых серий полюбившегося сериала. Однако поклонники обратили внимание на ряд деталей, раскрывающих сюжет.

Своими догадками фанаты тут же начали делиться в социальных сетях. В тизере Санса и Арья Старк, а также Джон Сноу встречаются в подземелье замка Винтерфелл и находят там свои статуи. По мнению пользователей, это очевидный намек на то, что героев ждет неминуемая гибель.

В комментариях к видеозаписи фанаты фантастической картины также обсудили судьбу Брана Старка. По их мнению, его отсутствие в трейлере неслучайно. Пользователи считают, что в заключительном сезоне герой превратится в главного антагониста — Короля ночи.

Проверить свои предположения любители «Игры престолов» смогут только 14 апреля после выхода сезона.

Ранее Пятый канал показал первые кадры последнего сезона киносаги, которые были опубликованы на официальном сайте телеканала НВО. Также сообщалось о том, какие качества, по мнению ученых, помогают героям саги «не умереть».