Видео: Фонтан ржавого кипятка забил в Санкт-Петербурге

, 13:11 Срочная новость 423

Горячая вода вырвалась наружу в Приморском районе Северной столицы.

Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Фонтан кипятка забил на Северо-западе Санкт-Петербурга. По сообщениям очевидцев, прорыв произошел на Шуваловском проспекте между улицами Планерная и Авиаконструкторов днем в понедельник, 14 января.

Жители города опубликовали видео происшествия в социальных сетях. На кадрах виден гейзер из воды с паром грязно-бурого цвета. В опасной близости от прорыва находятся припаркованные машины. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Московский проспект в Петербурге перекрыли из-за прорыва трубы. А на Бестужевской улице 17 декабря 2018 года сила прорыва была такой, что струя достигала высоты четвертого этажа.

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