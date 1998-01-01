Видео: Фонтан ржавого кипятка забил в Санкт-Петербурге

Фонтан кипятка забил на Северо-западе Санкт-Петербурга. По сообщениям очевидцев, прорыв произошел на Шуваловском проспекте между улицами Планерная и Авиаконструкторов днем в понедельник, 14 января.

Жители города опубликовали видео происшествия в социальных сетях. На кадрах виден гейзер из воды с паром грязно-бурого цвета. В опасной близости от прорыва находятся припаркованные машины. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Московский проспект в Петербурге перекрыли из-за прорыва трубы. А на Бестужевской улице 17 декабря 2018 года сила прорыва была такой, что струя достигала высоты четвертого этажа.