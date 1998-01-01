Московский проспект в Петербурге перекрыли из-за прорыва трубы

, 12:49 Видео 22

Водителям Северной столицы рекомендуют объезжать место ЧП.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Ермохин, Пятый канал

Крупная коммунальная авария в центре Петербурга. Утром 27 декабря на Московском проспекте не выдержала теплотрасса. Из трубы на проезжую часть хлынул кипяток. На месте ЧП провалился асфальт, улицу заволокло густым паром.

В первые минуты после аварии водители были вынуждены буквально пробираться сквозь пелену. Чтобы приступить к ремонтным работам участок проспекта пришлось полностью закрыть для движения. На время без отопления остались 6 многоэтажных жилых домов.

Сейчас аварийные бригады начали локализацию поврежденного участка трубопровода. По предварительным данным, работы продлятся до завтрашнего утра.

Ранее Пятый канал сообщал, что под Новосибирском более тысячи человек остались без тепла в 30-градусный мороз.

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