В Новосибирске новая школа получила имя Доктора Лизы

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Образовательное учреждение в Первомайском районе города назвали в честь основателя фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, погибшей в авиакатастрофе в конце 2016 года.

Фото: РИА новости / Валерий Левитин

Новосибирская общеобразовательная школа № 21 официально стала именоваться школой имени Елизаветы Глинки. Об этом сообщается в постановлении мэра города от 9 января.

Учебное заведение начало свою работу 1 сентября прошлого года. Его построили по оригинальному проекту всего за 14 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках выездного заседания Совета по правам человека при президенте РФ школу посетил его глава Михаил Федотов. Тогда была озвучена идея присвоения учреждению имени общественного деятеля и правозащитницы Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что несколько российских школ и часовню «назвали» именем стриптизера из Бразилии.

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