В Новосибирске новая школа получила имя Доктора Лизы

Новосибирская общеобразовательная школа № 21 официально стала именоваться школой имени Елизаветы Глинки. Об этом сообщается в постановлении мэра города от 9 января.

Учебное заведение начало свою работу 1 сентября прошлого года. Его построили по оригинальному проекту всего за 14 месяцев. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках выездного заседания Совета по правам человека при президенте РФ школу посетил его глава Михаил Федотов. Тогда была озвучена идея присвоения учреждению имени общественного деятеля и правозащитницы Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что несколько российских школ и часовню «назвали» именем стриптизера из Бразилии.