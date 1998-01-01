Несколько российских школ и часовню «назвали» именем стриптизера из Бразилии

Несколько российских образовательных учреждений и часовня временно получили имя бразильского стриптизера Рикардо Милоса в сервисе Google «Карты». В частности, «нововведения» коснулись школы № 375 в Петербурге, пяти школ в Саратове и одной в Энгельсе.

Google.com/Maps

Виной тому стала доступность карт для изменений — сервис позволяет любому пользователю предложить изменить информацию об объектах. По всей видимости, нашлись шутники, которые решили проверить возможности Google в действии. Сейчас ошибки уже устранили. Примет ли Google какие-то меры после инцидента — пока неизвестно.

Стриптизер Рикардо Милос получил известность в 2010 году, когда в сети появился ролик с ним, танцующим в одних трусах и красной бандане. С тех пор он стал интернет-мемом.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему кастинг в группу Serebro сравнили со стриптиз-шоу.