Несколько российских школ и часовню «назвали» именем стриптизера из Бразилии

, 0:46 16

Google «Карты» присвоили имя бразильского танцора Рикардо Милоса школам в Петербурге, Саратове и Энгельсе.

Фото: Скриншот с YouTube

Несколько российских образовательных учреждений и часовня временно получили имя бразильского стриптизера Рикардо Милоса в сервисе Google «Карты». В частности, «нововведения» коснулись школы № 375 в Петербурге, пяти школ в Саратове и одной в Энгельсе.

Google.com/Maps

Виной тому стала доступность карт для изменений — сервис позволяет любому пользователю предложить изменить информацию об объектах. По всей видимости, нашлись шутники, которые решили проверить возможности Google в действии. Сейчас ошибки уже устранили. Примет ли Google какие-то меры после инцидента — пока неизвестно.

Стриптизер Рикардо Милос получил известность в 2010 году, когда в сети появился ролик с ним, танцующим в одних трусах и красной бандане. С тех пор он стал интернет-мемом.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему кастинг в группу Serebro сравнили со стриптиз-шоу.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

0:46
Несколько российских школ и часовню «назвали» именем стриптизера из Бразилии
0:22
Видео: Попутчик пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar признался в убийстве
0:06
Фото: Поклонники не узнали Лолиту без макияжа
23:47
Новогодний эфир: Что посмотреть на Пятом канале 31 декабря
23:32
Новая девушка Петросяна пожаловалась на агрессию Степаненко
23:16
Как приготовить «Селедку под шубой» по-классическому рецепту
22:59
«Я не успел понять, что произошло»: Участник о ДТП на Невском проспекте в Петербурге
22:37
В Москву из Багдада прибыл спецборт МЧС с 30 российскими детьми
22:13
Видео: Канатоходец устроил шоу для москвичей над Тверской площадью
21:58
Замминистра экономического развития РФ стала Оксана Тарасенко
21:39
«Зачем этот эпатаж?»: В сети высмеяли Собчак без бюстгальтера — фото
21:13
Момент наезда иномарки на пешеходов на Невском проспекте попал на видео
20:47
Сосулька травмировала голову мужчине на юго-западе Москвы
20:44
Омбудсмен Анна Кузнецова сопровождает 30 российских детей из Ирака в Россию
20:30
Премьера на Пятом: сериал «Барс»
20:09
Астрологический прогноз на первую неделю 2019 года для всех знаков зодиака
19:46
Сергей Устюгов выиграл гонку на 15 километров на этапе «Тур де Ски» в Италии
19:24
Видео: Жуткий клоун распугал детей на новогодней елке в Астане
19:04
Пятый канал подвел итоги 2018 года
19:02
«Мимоза» VS «Хризантема»: Новый взгляд на новогодний салат от Максима Гринкевича

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама