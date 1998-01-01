Видео: Певец Эмин едва не утонул, катаясь на снегоходе по льду реки в Подмосковье

Азербайджанский певец Эмин Агаларов «с ветерком» покатался с друзьями на снегоходах на одном из водоемов Подмосковья в канун старого Нового года.

Артист опубликовал в Instagram видео «покатушек», на котором ребята рассекают по заснеженной поверхности. Однако затем на видеокадрах появляется постепенно погружающийся в воду снегоход, а вокруг видна полынья.

— Все живы-здоровы, море новых ощущений, — подписал публикацию певец.

При этом вблизи на льду сидел любитель зимней рыбалки, и Агаларов пошутил, что они испортили мужчине этот процесс.

Ранее Пятый канал рассказывал, что за несколько часов до наступления Нового года у 39-летнего Агаларова и его 32-летней супруги Алены Гавриловой родилась дочь.