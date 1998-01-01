В полиции подтвердили выезд наряда в коттедж актера Прилучного

Супружеская актерская пара Игорь Прилучный и Агата Муцениеце категорически не комментирует и отрицает факт приезда полиции в их особняк в поселке Трувиль накануне Нового года в пятницу, 28 декабря, сообщает сайт KP.RU. Тогда в местную полицию поступило сообщение, что Агата Муцениеце заперта в своем доме и ее избивают.

Журналистам «Комсомолки» в пресс-службе МВД по Московской области так прокомментировали ситуацию:

— Вечером 28 декабря на пульт дежурного поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что на соседнем участке в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену. Прибывшие на место сотрудники полиции провели беседу с мужчиной и женщиной. Последняя отказалась писать заявление на мужа , — сообщили в полиции.

Якобы к тому времени домашняя ссора между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце исчерпала себя. Поэтому женщина и не стала обращаться с заявлением на супруга, сославшись на то, что в их семье все спокойно.

Ранее Пятый канал сообщил, что жена Павла Прилучного Агата Муцениеце опровергла информацию о насилии со стороны супруга.