В полиции подтвердили выезд наряда в коттедж актера Прилучного

Супружеская актерская пара Игорь Прилучный и Агата Муцениеце категорически не комментирует и отрицает факт приезда полиции в их особняк в поселке Трувиль накануне Нового года в пятницу, 28 декабря, сообщает сайт KP.RU. Тогда в местную полицию поступило сообщение, что Агата Муцениеце заперта в своем доме и ее избивают.
Журналистам «Комсомолки» в пресс-службе МВД по Московской области так прокомментировали ситуацию:
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Якобы к тому времени домашняя ссора между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце исчерпала себя. Поэтому женщина и не стала обращаться с заявлением на супруга, сославшись на то, что в их семье все спокойно.
Ранее Пятый канал сообщил, что жена Павла Прилучного Агата Муцениеце опровергла информацию о насилии со стороны супруга.