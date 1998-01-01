В полиции подтвердили выезд наряда в коттедж актера Прилучного

, 17:15 67

Актер Павел Прилучный и его супруга Агата Муцениеце отрицают факт домашнего насилия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Супружеская актерская пара Игорь Прилучный и Агата Муцениеце категорически не комментирует и отрицает факт приезда полиции в их особняк в поселке Трувиль накануне Нового года в пятницу, 28 декабря, сообщает сайт KP.RU. Тогда в местную полицию поступило сообщение, что Агата Муцениеце заперта в своем доме и ее избивают.

Журналистам «Комсомолки» в пресс-службе МВД по Московской области так прокомментировали ситуацию:

— Вечером 28 декабря на пульт дежурного поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что на соседнем участке в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену. Прибывшие на место сотрудники полиции провели беседу с мужчиной и женщиной. Последняя отказалась писать заявление на мужа, — сообщили в полиции.

Якобы к тому времени домашняя ссора между Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце исчерпала себя. Поэтому женщина и не стала обращаться с заявлением на супруга, сославшись на то, что в их семье все спокойно.

Ранее Пятый канал сообщил, что жена Павла Прилучного Агата Муцениеце опровергла информацию о насилии со стороны супруга.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

17:24
Видео: Младший сын Лукашенко решил стать музыкантом и выступил на большой сцене
17:19
«На медузу похожа»: Поклонники Бузовой поиздевались над ее новыми фото с пляжа
17:15
В полиции подтвердили выезд наряда в коттедж актера Прилучного
16:59
Видео: Автобус переехал пожилую женщину в Иркутске
16:56
Фото: Садальский высмеял целующихся Алибасова и Федосееву-Шукшину
16:50
Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения, полученного на концерте
16:42
Лукашенко о конфликте в Донбассе: «Это недоразумение надо заканчивать»
16:38
Главный тренер «Спартака»: Профессиональная карьера Мамаева не завершена
16:25
Стало известно, какая погода ждет Европейскую часть России на предстоящей неделе
16:18
Смерть на снежном склоне — как «адреналиновые наркоманы» рискуют своими и чужими жизнями
16:18
Бабушка сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве, просит суд выписать внучку из квартиры
16:02
Старки умрут? В трейлере «Игры престолов» поклонники нашли крупный спойлер
15:59
Хабиб, Квитко, Бузова и другие — ТОП-10 постов в Instagram 2018 года в России
15:52
Видео: Певец Эмин едва не утонул, катаясь на снегоходе по льду реки в Подмосковье
15:48
В Новосибирске новая школа получила имя Доктора Лизы
15:42
Блокада Ленинграда: По местам легендарных событий
15:33
Фото куриного яйца покорило Instagram и поставило мировой рекорд
15:24
Живую кошку спасатели извлекли из-под завалов в городе Шахты
15:17
Видео: Винокур и полуголые танцовщицы поздравили Следком с профессиональным праздником
15:16
Зачем в Прибалтике снова и снова чествуют пособников нацизма

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама