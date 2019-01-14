Парашютист удивил сочинских автомобилистов — вместо поля или степи он выбрал для приземления дорогу недалеко от аэропорта в Адлерском районе. Трюк мужчины засняли очевидцы, о происшествии 14 января рассказывает Instagram-аккаунт «ЧП Сочи».

На ролике видно, как мужчина на парашюте приземляется на автомобильную дорогу — рядом стоят дома и ездят машины. Второй парашютист, вероятно его товарищ, приземляется на холм поблизости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЧП СОЧИ 🔞 (@chp_sochi) 14 Янв 2019 в 10:02 PST

По неподтвержденным данным, экстремалы выполняли учебные прыжки, но ветер нарушил планы и их разбросало по окрестностям. Хотя покоритель ветра смог вывернуться и не врезаться в дом, ему все равно понадобилась медицинская помощь.

— О, мужики с небес падают. Жаль, не в мой двор.

— Агенты 007, что-то пошло не так, — прокомментировали инцидент пользователи.

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