Видео: В Уссурийске приземлились Деды Морозы-парашютисты

В Приморье десантировался сказочный отряд: семь человек в костюмах Деда Мороза спрыгнули с парашютом над Уссурийском. Впервые в истории парашютного спорта люди выпрыгнули из четырех воздушных шаров с высоты 2,5 тысяч метров. Весь процесс подготовки, подъема и экстремального прыжка «Деды Морозы» засняли на видео.

По словам самих зимних волшебников, которые оказались парашютистами-профессионалами, раньше они тренировались с одним, максимум двумя воздушными шарами. Теперь они поставили рекорд и повысили планку для коллег по экстремальному спорту.

Ранее Пятый канал рассказывал о Дедушке Морозе, который поздравил детей в сирийском Алеппо.