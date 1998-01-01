Антарктида тает с каждым годом все быстрее — исследование

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Команда ученых выяснила, что за последние 40 лет таяние антарктических льдов ускорилось в шесть раз.

Фото: Twitter @антарктида

Таяние антарктического льда ускорилось за последние шесть лет в сорок раз, выяснила международная команда ученых. По предварительным прогнозам, из-за ускоренной потери ледяного покрова, уровень мирового океана может подняться на несколько метров в ближайшие столетия. Об исследовании антарктического льда сообщил RT.

Ученые из США и Нидерландов собрали аэрофотоснимки Антарктиды за период с 1979 года по наше время и выяснили, как менялся ледяной покров континента. Результаты получились неутешительными: с 1979-го по 1990 года Антарктида теряла в среднем 40 гигатонн (109 тонн) льда ежегодно, а за последние десять лет — уже по 252 гигатонн.

— Это всего лишь вершина айсберга. Поскольку Антарктический ледяной щит продолжает таять, мы ожидаем, что в ближайшие столетия уровень моря поднимется на несколько метров, — предостерегает один из исследователей, Эрик Ригно.

Ранее Пятый канал рассказывал об экологической обстановке в Антарктиде.

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