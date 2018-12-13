Антарктиде грозит экологическая катастрофа

Ледяной покров Антарктики тает со стремительной скоростью. Изменения зафиксировали в американском Национальном центре информации по льду и снегу.

Как следует из наблюдений американских специалистов, к началу 2019 года площадь морского льда южного континента составляет всего 5,47 миллиона квадратных километров. Это самый низкий показатель за последние 40 лет. При этом скорость таяния льда в декабре оказалась существенно выше, чем среднестатистическая для этого месяца.

Ученые полагают, что это связано с высокой изменчивостью льда в зимний и межгодовой период. Возможно, ускоряют процесс и глобальные климатические изменения, но эксперты подчеркивают, что утверждать наверняка пока рано.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Антарктиде был обнаружен вулкан, который оказался более опасным, чем Йеллоустоун.