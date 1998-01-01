Видео: Приморские рыбаки встретили тигра на реке

Рыбаки из Приморья отправились за уловом на берег реки Киевки, но до рыбалки не дошло — мужчины повстречали тигра и решили ретироваться. Тем не менее, они успели заснять хищника на видео — ролик доступен на YouTube-аккаунте новостного портала Deita.ru.

Река Киевка, на которой произошла встреча, течет на юге Приморья, недалеко от города Находка, она впадает в Японское море. Лазовский район, по которому протекает Киевка, особо насыщен тиграми — в местном природном парке обитает от 15 до 20% полосатых хищников Приморского края.

Ранее Пятый канал публиковал сюжет о том, как старейшему приморскому тигру оказали стоматологическую помощь.