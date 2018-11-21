Фото: Старейший амурский тигр Приморья побывал на приеме у стоматолога

Стоматологи залечили зубы старейшему амурскому тигру по кличке Тихон. Хищник уже не мог безболезненно принимать пищу, поэтому без помощи специалистов было никак не обойтись, сообщает центр «Амурский тигр».

Отмечается, что 13-летнего тигра отловили 2 января. В конце 2018 года он утащил собак у пограничников в Уссурийске. После Тихон вновь возвращался к погранзаставе, не выказывал страха перед людьми и не реагировал на отпугивание. В результате его поймали и доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка.

— Мы оказали животному необходимую помощь: провели лечение корневых каналов всех четырех клыков с последующим небольшим восстановлением коронковой части. Это позволило снять острую боль, которую тигр испытывал при приеме пищи, — говорится в сообщении.

Также ветеринары провели комплексный осмотр хищника — его взвесили и измерили, взяли анализы крови на инфекции, сделали рентген и УЗИ. Предположительно, тигр будет находиться под наблюдением специалистов продолжительное время.

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