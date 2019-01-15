«Ни единого шанса»: Тимошенко исключает возможность победы Порошенко на выборах

Юлия Тимошенко, возглавляющая партию «Батькивщина», предположила, что во втором туре президентских выборов на Украине она будет бороться с Петром Порошенко и обязательно выиграет. По ее мнению, у действующего президента нет «ни единого шанса». Заявление Тимошенко цитирует ТАСС.

— То есть это (результаты местных выборов — прим. ред.) свидетельствует о том, что во втором туре будет наша команда и команда Порошенко, более конкурентов здесь не существует. Именно поэтому могу вам твердо сказать, что во втором туре как раз у моего оппонента ни единого шанса нет, — заявляет Юлия.

В подкрепление своим словам Тимошенко привела цифры: на местных выборах «Батькивщина» и правда обгоняет «Блок Порошенко» на 11%.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, на данный момент идет регистрация кандидатов. Действующий президент страны, Петр Порошенко пока не объявлял о намерении баллотироваться.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Тимошенко сравнивают в сети с Анастасией Волочковой.