В сети обсуждают фото Кудрявцевой в хиджабе

Лера Кудрявцева перед походом в мечеть Султана Кабуса в Омане надела хиджаб. Под фото в Instagram, на котором Лера позирует в традиционном женском наряде мусульман, вызывало бурное обсуждение.
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— Лера, вы очень умная женщина, и все сделали правильно. В любой храм женщина заходит, прикрывая голову. Хиджаб — это всего лишь красивый головной убор. Спасибо за уважение к чужой вере!
— Похожа на восточную принцессу из сказки.
— В любом наряде, вы прекрасны!!!
— Лера молодец восхищаюсь вами. Уважая чужую религию, вы прежде всего уважаете себя. Это говорит о том, что вы просто умная женщина.
Ранее Пятый канал рассказывал о реставрации средневековой мечети в сирийском Алеппо.