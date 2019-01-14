В сети обсуждают фото Кудрявцевой в хиджабе

Лера Кудрявцева перед походом в мечеть Султана Кабуса в Омане надела хиджаб. Под фото в Instagram, на котором Лера позирует в традиционном женском наряде мусульман, вызывало бурное обсуждение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 14 Янв 2019 в 1:46 PST

— Лера, вы очень умная женщина, и все сделали правильно. В любой храм женщина заходит, прикрывая голову. Хиджаб — это всего лишь красивый головной убор. Спасибо за уважение к чужой вере!

— Похожа на восточную принцессу из сказки.

— В любом наряде, вы прекрасны!!!

— Лера молодец восхищаюсь вами. Уважая чужую религию, вы прежде всего уважаете себя. Это говорит о том, что вы просто умная женщина.

Ранее Пятый канал рассказывал о реставрации средневековой мечети в сирийском Алеппо.