В Алеппо восстанавливают разрушенную террористами мечеть Омейядов

, 14:20 Репортаж 27

Памятник ЮНЕСКО восстанавливается при помощи специалистов РФ и благотворительных фондов.

Фото, видео: Пятый канал

В Алеппо из руин восстанавливают главную мечеть страны. Здание с тысячелетней историей было разрушено террористами почти до основания. Задача для реставраторов почти невыполнимая — собрать памятник буквально по кирпичикам.

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Следы копоти на стенах, расколотые украшения, минарет, превращенный в нагромождение камней. Работы у реставраторов — на несколько лет. Но оглядывая то, что уже сделано, они не унывают и говорят: нам трудно, но мы справляемся. Мечеть династии Омейядов переживает непростые времена. Во время боевых действий ее практически разрушили. Но сегодня памятник ЮНЕСКО восстанавливается при помощи российских специалистов и благотворительных фондов.

— С помощью специального сканера и компьютерной программы мы проверили каждый камень, чтобы выявить возможные повреждения — полости, трещины внутри, это необходимо, чтобы определить, можно ли камень использовать повторно, — рассказал доктор исторических наук, руководитель реставрационных работ Сахр Аляби.

Не только проверили каждый камень, но и составили детальный план реконструкции. Сверхзадача, которая стоит перед историками и строителями — сделать все в точности так, как было. Помогли архивы, прежние исследования, проведенные различными археологами и большое количество фотографий, сделанных до войны.

— Этот орнамент мы восстановили по рисункам из музея арабской культуры, здесь орех, кедр, сосна, дуб, так же как и было в старинных воротах, — пояснил столяр Адулкарим Аяль.

О значимости этого памятника архитектуры говорит, например, тот факт, что некоторые из сохранившихся ворот мечети — ровесники Москвы и Ростова Великого. В самом же Алеппо эту мечеть считают достопримечательностью номер один при посещении города.

Вообще-то в Сирии две мечети Омейядов — одна в Алеппо, а другая вот здесь в Дамаске. Нельзя сказать, что они конкурируют друг с другом. Но всякий человек из Алеппо скажет вам, что их мечеть самая большая и красивая, а всякий житель Дамаска возразит ему.

Баланс был нарушен во время войны, но уже через несколько лет его восстановят. И тогда туристы будут, как и раньше — ездить в Сирию, чтобы посмотреть обе святыни.

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