«На тебя не накрыли!» — учителя в Челнах не пустили школьника в столовую

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Появившееся в сетях видео изучает местная прокуратура. У педагогов есть свое объяснение произошедшего.

Фото, видео: Известия/ Артем Коротаев; Пятый канал

Прокуратура Набережных Челнов выясняет, почему учителя одной из школ не пустили в столовую семиклассника. Поводом для разбирательств стало вот это видео, которое появилось в соцсетях. На кадрах школьник пытается пройти в столовую, чтобы купить обед, но дежурные педагоги его почему-то не пускают, причем ведут себя крайне грубо.

— А на тебя не накрыли! Развернулся, пошел, говорю! Ты с кем разговариваешь? — накричала на ребенка педагог.

По словам учителей, ребенок виноват сам. Якобы, он пошел в столовую не на той перемене, а выпечку хотел купить не для себя, а для старшеклассников. В администрации Набережных Челнов, которая проводит свое расследование, эти аргументы посчитали неубедительными и потребовали у директора школы написать объяснительную.

Ранее Пятый канал рассказывал о новых правилах для школьных столовых, которые готовит Роспотребнадзор.

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