Прокуратура Набережных Челнов выясняет, почему учителя одной из школ не пустили в столовую семиклассника. Поводом для разбирательств стало вот это видео, которое появилось в соцсетях. На кадрах школьник пытается пройти в столовую, чтобы купить обед, но дежурные педагоги его почему-то не пускают, причем ведут себя крайне грубо.

— А на тебя не накрыли! Развернулся, пошел, говорю! Ты с кем разговариваешь? — накричала на ребенка педагог.

По словам учителей, ребенок виноват сам. Якобы, он пошел в столовую не на той перемене, а выпечку хотел купить не для себя, а для старшеклассников. В администрации Набережных Челнов, которая проводит свое расследование, эти аргументы посчитали неубедительными и потребовали у директора школы написать объяснительную.

Ранее Пятый канал рассказывал о новых правилах для школьных столовых, которые готовит Роспотребнадзор.