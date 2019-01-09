Со своим нельзя: Роспотребнадзор готовит новые правила для школьных столовых

Роспотребнадзор разрабатывает целый список поправок к санитарным правилам по организации питания детей, сообщает MK. Таким образом, ведомство отреагировало на сообщения о вспышке дизентерии в детсадах Москвы.

Среди наиболее интересных поправок — запрет приносить еду из дома в столовую. Кроме того, из школы должны исчезнуть знакомые с детства алюминиевые вилки и ложки — их рекомендуют заменить на приборы из нержавеющей стали.

Отдельный список требований выставлен к школьным и детсадовским поварам. Роспотребнадзор предлагает вымачивать петрушку для салатов в уксусе, полоскать очищенную картошку по пять минут, варить сосиски и яйца строго определенное время, и точно выверять толщину омлетов и запеканок.

Изменения коснулись и правил продажи еды в школах. Готовые бутерброды необходимо будет продать за час после приготовления, все нераспроданное строго запрещается реализовывать на следующий день, а кислородные коктейли для учеников потребуют назначения педиатра.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Роспотребнадзор проследит за услугами такси и каршеринга.