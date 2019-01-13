Поклонники раскритиковали коллекцию платьев для мусульманок от Виктории Бони

Телеведущая Виктория Боня выпустила коллекцию платьев для мусульманских женщин. Об этом она сообщила в Instagram, продемонстрировав одну из моделей новой линейки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 13 Янв 2019 в 5:57 PST

— Это удлиненные «плавающие» платья с закрытым верхом и длинными рукавами. В каждом из этих платьев вы будете сиять и выглядеть достойно на любом мероприятии в мусульманском мире, — написала Боня.

До этого телеведущая неоднократно делилась с поклонниками тем, что большую часть времени в 2018 году она провела, работая в Арабских Эмиратах. Эта страна стала для Виктории Бони практическим вторым домом. Именно местные женщины вдохновили ее на создание такой своеобразной коллекции платьев.

Однако поклонники Бони старания телеведущей не оценили. По их мнению, выпущенная линейка нарядов вряд ли будет соответствовать строгим восточным нравам.

— Виктория, неужели выдумаете, что платье с открытыми плечами подойдет для ОАЭ? Это проигрышный вариант, — заметил один из пользователей.

Сама Виктория Боня на критику фанатов не ответила.

Ранее Пятый канал сообщал, что телеведущая улетела на новогодние каникулы в Таиланд без дочери.