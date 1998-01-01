«Настоящее вторжение»: Караван мигрантов из Гондураса отправился в США

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Жители города Сан-Педро-Сула планируют за пару месяцев добраться до Мексики и направиться в Штаты.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Из Гондураса в США отправился новый караван мигрантов. Он насчитывает почти тысячу человек: все жители города Сан-Педро-Сула. Пешком они планируют за два-три месяца добраться до Мексики, а оттуда — в Штаты.

На границе США и Мексики уже скопилось около шести тысяч мигрантов — это выходцы из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Обстановка накаляется: американские власти перебросили на границу несколько тысяч военных. Дональд Трамп назвал ситуацию с нелегалами катастрофической, а их поход в поисках лучшей жизни — настоящим вторжением.

Ранее Пятый канал сообщал, что президент США хочет строить стену на границе с Мексикой, чего бы это не стоило для бюджета.

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