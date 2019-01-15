Глава Петербурга Александр Беглов доверил руководящие посты пятерым женщинам

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов существенно обновил команду городской администрации. Ставка была сделана на прекрасную половину человечества — пять руководящих постов заняли женщины.

Так, комитет по физической культуре и спорту возглавила олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх. Ведением молодежной политики Северной столицы займется Юлия Аблец — победитель конкурса «Лидеры России» для управленцев. Пост председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности заняла Ольга Аришина, которая до этого была старшим помощником прокурора Петербурга. На повышение пошла и Екатерина Аксенова — она сменила должность замглавы юридического комитета на пост его главы. Кроме того, был назначен и новый глава Курортного района Северной столицы — Наталья Чечина.

Кадровые перестановки говорят об упоре не только на женскую манеру руководства, но и об акцентировании на биографической связи чиновниц с городом. Предыдущего руководителя Петербурга часто журили за обилие в администрации так называемых «варягов» — людей, которых с Северной столицей ничего не связывает. При нынешней расстановке кадров «у руля» оказались либо коренные жители Санкт-Петербурга, либо те, кто уже много лет проживают здесь.

Об этом глава города говорил и ранее. На прошедшем накануне заседании правительства он призвал талантливых уроженцев Петербурга возвращаться в родной город.

С новыми руководителями административных аппаратов и главой Курортного района города пообщались корреспонденты телеканала 78. Они составили короткие визитки для тех, кто хочет больше узнать о женщинах, заступающих на ответственные посты.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что чиновники Петербурга получили по «лопате Беглова».