Петербургские чиновники получили по «лопате Беглова», некоторые уже используют

Петербургским чиновникам раздали «лопаты Беглова» для борьбы со снегом на городских улицах. Об этом 78.ru сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко. По его словам, инструмент все главы районов получили до конца дня в четверг, 10 января.

— У меня есть «лопата Беглова». Мы готовы в необходимые моменты ее использовать, — сказал Бондаренко.

Именной инструмент выдан также председателям Комитета по благоустройству и Жилищного комитета. Вице-губернатор также попросил прощения у петербуржцев, которые успели получить травмы на неочищенных улицах.

На борьбу с сугробами в одном из петербургских дворов вышла с «лопатой Беглова» заместитель главы Выборгского района Арина Артемова. Она призналась, что задача оказалась трудной, но имя главы города на инвентаре накладывает ответственность.

Выдать чиновникам городской администрации и главам регионов «лопаты Беглова» петербургский градоначальник Александр Беглов распорядился на совещании в среду, 9 января. Он потребовал, чтобы все отчитались о проделанной работе к понедельнику.

Ранее Пятый канал сообщал, что предприимчивый петербуржец выставил «лопату Беглова» на продажу на сайте объявлений Avito.