Адвокат Жорин: Футболист Дмитрий Тарасов должен по алиментам 7,5 миллионов рублей

Адвокат бывшей жены полузащитника «Локомотива» Оксаны Тарасовой Сергей Жорин рассказал в интервью Пятому каналу о размере задолженности футболиста по алиментам. По словам юриста, эта сумма составляет почти семь с половиной миллионов рублей.

— Пристав наконец посчитала его задолженность и пришла к выводу, что она составляет семь с половиной миллионов рублей. После того, как он эту задолженность выплатит, мы уже сможем посчитать окончательный размер неустойки. Предварительно он будет составлять еще восемь с половиной миллионов рублей , — говорит Сергей Жорин.

Пятый канал

Как добавил Сергей Жорин, несмотря на то, что постановление вынесено официально и направлено самому Дмитрию Тарасову и в ФК «Локомотив», клуб продолжает отрицать наличие долгов у футболиста по алиментам. И если в ближайшее время задолженность не будет погашена, приставы обратят взыскание на ранее арестованный автомобиль Дмитрия Тарасова.

Ранее Пятый канал сообщал, что дочь футболиста Дмитрия Тарасова от первого брака не хочет общаться с его новой семьей.