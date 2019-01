Впервые в истории человечеству удалось прорастить хлопок, привезенный на Луну для проведения биоэксперимента. Известно, что опыт проводили при помощи китайского космического аппарата. «Чанъэ-4» приземлился на так называемой «темной стороне» спутника, которую не видно с Земли. С собой аппарат привез контейнер цилиндрической формы, в которой и транспортировались семена. Выполнена емкость была из алюминия и составляла почти 20 сантиметров высоту и 17 сантиметров в диаметре. Внутри устройства есть резервуар с водой для полива, почва, воздух, терморегулятор и камеры — они фиксируют продвижение эксперимента.

There is now life on two worlds in our solar system. A cotton seed has sprouted inside Change4's greenhouse on the far side of the Moon. #Change4 #astrobiology #spacebiology pic.twitter.com/x2bZsCtNCh