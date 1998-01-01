Космические грядки: Ученым впервые удалось прорастить хлопок на Луне — фото

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Успехом увенчался биоэксперимент китайских специалистов.

Фото: www.globallookpress.com

Впервые в истории человечеству удалось прорастить хлопок, привезенный на Луну для проведения биоэксперимента. Известно, что опыт проводили при помощи китайского космического аппарата. «Чанъэ-4» приземлился на так называемой «темной стороне» спутника, которую не видно с Земли. С собой аппарат привез контейнер цилиндрической формы, в которой и транспортировались семена. Выполнена емкость была из алюминия и составляла почти 20 сантиметров высоту и 17 сантиметров в диаметре. Внутри устройства есть резервуар с водой для полива, почва, воздух, терморегулятор и камеры — они фиксируют продвижение эксперимента.

В канистре помимо хлопка находились семена еще нескольких растений — рапса, картофеля и резуховидки (растение семейства капустных — прим. ред.). Также среди образцов были дрожжевые грибы и яйца плодовой мухи. Как пояснил руководитель эксперимента профессор Се Гэнсинь, «участников» эксперимента тщательно отбирали таким образом, чтобы внутри контейнера могла сформироваться примитивная биосфера в миниатюре. Однако пока о развитии каких-либо других образцов, кроме хлопка, ничего не известно.

Ранее Пятый канал публиковал кадры видеозаписи, на которых доставивший на Луну спутник «Чанъэ-4» движется по поверхности спутника.

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