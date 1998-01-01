В сети появилась видеозапись прогулки китайского космического аппарата по Луне

Китайское национальное космическое управление опубликовало видеокадры с обратной стороны Луны, на которых запечатлен в движении космический аппарат «Чанъэ-4». На опубликованной во вторник, 15 января, записи видно, как устройство мягко передвигается по поверхности естественного спутника Земли и выполняет несложные маневры.

Связь с миссией «Чанъэ-4» осуществляется через ретранслятор «Цюэцяо», расположенный на расстоянии более 450 тысяч километров от нашей планеты. Впервые в истории человечества космический аппарат совершил посадку на обратной стороне Луны 3 января. Это событие транслировалось на сайте Weibo.

Ранее Пятый канал публиковал фото с панорамным видом темной стороны Луны.