Видео: первый трейлер новой истории о человеке-пауке от Marvel

В сети появился первый трейлер фильма «Человек-паук: вдали от дома» от Marvel. Судя по опубликованным кадрам, любимого многими супергероя ждут серьезные изменения.

По сюжету нового фильма Питер Паркер отправляется на экскурсию в Европу со своими друзьями. Однако беспечный отдых длится недолго: на связь с молодым человеком выходит Ник Фьюри, глава правительственного агентства «Щ. И. Т.». Он сообщает юноше, что происходит нечто неладное — зафиксирована серия серьезных нападений на людей, участие в которых принимают элементали всех четырех стихий. Человеку-пауку предстоит сразиться с ними.

Однако не только это стало новым поворотом в жизни киновселенной Marvel. Например, на стороне добра неожиданно оказывается Мистерио, который в комиксах был злодеем, создающим реалистичные иллюзии. Кроме того, привычная красно-синяя гамма супергеройского костюма Паркера сменится на более лаконичную черно-красную.

По одной из неофициальных версий, элементалями могут оказаться злодеи-противники Человека-паука из более «классических» версий историй о Питере Паркере. Фанаты предполагают, что это могут быть Гидромен, Песочный Человек и Расплавленный Человек — их суперспособностями были контроль над водой, песком и расплавленным металлом, что очень близко к стихиям природы. Например, песок вполне может быть подвластен элементалю Земли, а расплавленные металлы могут символизировать огонь.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что свой новогодний Человек-паук завелся в метрополитене Петербурга.