Два в одном: в петербургском метро завелся Человек-паук в колпаке Санта-Клауса

Человек-паук в шапке Санта-Клауса развлекал в новогодние праздники пассажиров петербургского метро. В соцсетях появляются многочисленные фото и видео со странным персонажем, танцующим и выполняющим разные трюки на поручнях вагонов. Судя по записям, публика реагирует на такие выкрутасы доброжелательно. Бороться со злодеями в метро супергерою пока не довелось.

Ранее Спайдермен уже бывал замечен в петербургской подземке. Весной 2017 года Пятый канал публиковал видео человека в маске — знаменитого героя фильмов и комиксов, ползающего по полу и поручням вагона метро и проделывающего странные трюки с кепкой.