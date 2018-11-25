Два в одном: в петербургском метро завелся Человек-паук в колпаке Санта-Клауса

, 19:27 Видео 39

Фото и видео с новогодним трюкачом выложили в сеть удивленные пассажиры подземки.

Фото, видео: Вконтакте @cityspb, @spb.live, instagram @olga_nikitina87

Человек-паук в шапке Санта-Клауса развлекал в новогодние праздники пассажиров петербургского метро. В соцсетях появляются многочисленные фото и видео со странным персонажем, танцующим и выполняющим разные трюки на поручнях вагонов. Судя по записям, публика реагирует на такие выкрутасы доброжелательно. Бороться со злодеями в метро супергерою пока не довелось.

Ранее Спайдермен уже бывал замечен в петербургской подземке. Весной 2017 года Пятый канал публиковал видео человека в маске — знаменитого героя фильмов и комиксов, ползающего по полу и поручням вагона метро и проделывающего странные трюки с кепкой.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:27
Два в одном: в петербургском метро завелся Человек-паук в колпаке Санта-Клауса
19:13
«Штаны Элджея?»: Настя Ивлеева больше не блондинка — фото
18:43
Лобода после вторых родов не уступает Волочковой в растяжке — видео
18:25
Томос об автокефалии оказался филькиной грамотой, его придется вернуть в Стамбул
18:06
Организаторы молодежного ЧМ по хоккею удалили скандальный ролик без флага России
17:51
Пугачева завершила сольную карьеру из-за Муслима Магомаева
17:36
НВО впервые показал кадры последнего сезона «Игры престолов»
17:28
«Редко, но бывает»: Эдгард Запашный рассказал о падении акробатки и лошади
17:14
Видео: Волочкова заявила, что останется жить на Мальдивах
16:55
Угнанный Infinity хоккеиста Панарина объявлен в федеральный розыск
16:42
Теща похищенного пиратами боцмана рассказала о его любви к матери и морю
16:33
Посольство РФ: На борту затонувшего у берегов Турции судна россиян не было
16:21
Видео: Путин в Петербурге вморозил монетку в ледяную копилку и загадал желание
15:55
Шесть человек погибли при крушении грузового судна в Черном море
15:43
Путин пригласил премьера Индии как главного гостя на ВЭФ-2019 во Владивосток
15:38
Древние майя немного ошиблись — названа новая дата конца света
15:24
«Были предпосылки»: демонолог Намтар Энзигаль о смерти Дарии Воскобоевой
15:09
Владимир Путин обсудил с главой Петербурга итоги года
14:47
«Жадный до победы»: Депутат Госдумы предложил отправить Киркорова на «Евровидение»
14:41
Грузовое судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

25.11.2018

В Петербурге канатоходец устроил шоу над каналом Грибоедова — видео

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама