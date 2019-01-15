Британцы делают ставки на пол и имя первенца Меган Маркл

, 20:43 Фото 57

Согласно прогнозам букмекеров, в королевской семье скорее всего родится девочка, которую назовут Дианой.

Фото: www.globallookpress.com

Накануне рождения ребенка в семье Принца Гарри и Меган Маркл британцы буквально сошли с ума. Нетерпеливые фанаты делают крупные ставки на пол и имя первенца королевской семьи. Согласно прогнозам букмекеров, у герцога и герцогини Сассекских родится девочка, которую скорее всего назовут Дианой.

Из-за большого наплыва игроков букмекерам пришлось ограничить количество ставок. Британцы не жалеют денег на то, чтобы угадать имя будущего монарха. Народ считает, что девочку наверняка назовут Дианой, Алисой, Мэри, Элизабет или Викторией, а мальчика — Джеймсом, Филиппом, Фредериком или Артуром. Об этом сообщает Дни.ру с ссылкой на The Daily Mail.

Британская школьница Меган Редфорд также втянулась в борьбу. Семилетняя девочка предложила Маркл назвать новорожденную Эми. Супругу принца Гарри заинтересовало предложенное имя, и она обещала над ним подумать. Об этом сообщила школьница журналистам The Sun.

 
 
 
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It is always pleasure to see this beautiful lady out in public❤️ #meghanmarkle #duchessofsussex #britishroyalfamily #royalbaby

Публикация от  The Duchess of Sussex 👑 (@meghan_windsor)

Сами родители также не знают пол своего будущего малыша. Они попросили врачей не раскрывать тайну раньше времени. Как стало известно, роды герцогини Сассекской назначены на апрель.

Ранее Пятый канал сообщал, что с беременной Меган Маркл отказываются работать телохранители. Как полагают журналисты, причиной такого решения мог стать склочный характер Маркл, который к тому же стал еще хуже из-за беременности.

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