Фото: Машины провалились в яму после прорыва трубы с кипятком в Петербурге

Прорыв трубы с кипятком произошел в Московском районе Петербурга вечером во вторник, 15 января. Подробности произошедшего выясняются.

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По предварительной информации, в результате аварии, один мужчина обварил стопы и был госпитализирован в НИИ Джанелидзе.

Также очевидцы опубликовали фото, на которых видно, что из-за провала грунта, который произошел в результате прорыва трубы, в яму провалились два из припаркованных автомобилей.

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Ранее Пятый канал сообщал о том, что фонтан ржавого кипятка забил в Санкт-Петербурге.