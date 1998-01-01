Фото: Машины провалились в яму после прорыва трубы с кипятком в Петербурге

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Вечером 15 января, трубу с горячей водой прорвало в Московском районе Северной столицы.

Фото, видео: Instahram @in_my_reality, ВКонтакте @spb_today

Прорыв трубы с кипятком произошел в Московском районе Петербурга вечером во вторник, 15 января. Подробности произошедшего выясняются.

ВКонтакте @spb_today

По предварительной информации, в результате аварии, один мужчина обварил стопы и был госпитализирован в НИИ Джанелидзе.

Также очевидцы опубликовали фото, на которых видно, что из-за провала грунта, который произошел в результате прорыва трубы, в яму провалились два из припаркованных автомобилей.

ВКонтакте @spb_today

Ранее Пятый канал сообщал о том, что фонтан ржавого кипятка забил в Санкт-Петербурге.

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