21 января люди во всем мире смогут созерцать достаточно редкое космическое явление, состоящее из трех одновременных событий — Супер-Луну, Кровавую Луну и Луну Волка.

Супер-Луна этот тот момент, когда спутник Земли находится к нашей планете ближе всего, и за счёт этого его свечение становится интенсивнее. Кровавой Луна становится, когда Земля проходит между Луной и Солнцем, что и сопровождается красноватым оттенком. И, наконец, первое полнолуние в году зовется Луной Волка.

Эксперты в данной области настаивают, что эти лунные события приведут к неизбежному апокалипсису и концу света, что именно Супер-кровавая Луна уничтожит человечество. Подтверждение тому, недавно обнаружилось в мировоззрении некоторых из племен древних инков. Они принимали любое связанное с Луной и Солнцем событие как неизбежный признак нечто ужасного. И если верить легендам, однажды спутник Земли окрасился в красный цвет, и ягуар «съел его». А после очередной Красной Луны, племя инков сделало вывод, что после покраснения спутника ягуар придёт и на Землю. Все эти «совпадения» якобы и подтверждают «конец света», по мнению экспертов.

Современные ученые наоборот уверены в том, что сейчас не стоит опасаться «апокалипсиса», а всего лишь лицезреть уникальные космические явления. Стоит всего лишь немного углубиться в науку, сообщает VistaNews.ru.

Полное лунное затмение произойдет 21 января. Небесное явление будет хорошо видно для жителей Северо-Запада России, включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область, при условии ясной погоды. Полная фаза затмения пройдет в период с 07:41 до 08:44 часов.

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