Лунный финансовый календарь от астрологов на январь 2019 для приумножения доходов

Пока многие россияне предаются праздному отдыху, специалисты по звездам дают советы, как преумножить свое благосостояние как в новогодние каникулы, так и после. В этом месяце лунная энергия будет колебаться по внушительной амплитуде: нас ждет новолуние с частичным солнечным затмением, а также полное лунное затмение в знаке Льва.

2 января убывающая Луна будет в знаке Скорпиона, что благоприятно для финансовой сферы, но перемены к лучшему будут ждать трудолюбивых и прагматичных людей, способных брать на себя ответственность.

3 — 4 января ночное светило, которому приписывают магические свойства, окажется под воздействием энергии Огня — это не очень продуктивный период. Луна в Стрельце поспособствует небольшому всплеску творческой энергии, но все остальное будет в упадке: мотивация, память, трудоспособность и интеллектуальная выносливость. При чем пятница, 4 января, может стать более депрессивной из-за негативного взаимодействия Луны с Меркурием.

5 января — последний день убывания лунного диска в Козероге, когда особенно внимательно нужно относится к своим финансам и тратить их с умом. В этот день лучше заняться конкретными делами: физической или умственной работой.

6 января следует быть предельно внимательным, ведь это самый опасный день месяца, потому что новолуние в Козероге будет сочетаться с частичным солнечным затмением. Крайне важно избегать авантюр, связанных с деньгами, и ни в коем случае не брать в долг и кредитов.

7 — 9 января — это первые три дня роста Луны, которые пройдут в знаке Водолея. Вот это будет прекрасное время для финансовой активности, покупок, заключения сделок, и поможет в этом свежий взгляд на привычные вещи. При этом нужно быть отзывчивым и не игнорировать просьбы близких о помощи.

10 — 11 января: растущая Луна в Рыбах — сочетание не из лучших. Финансовые дела стоит перенести на другое время, а на работе предстоит сохранять спокойствие и смотреть на вещи объективно. При чем пятница, 11 января, может выбить многих из колеи, заставив переживать по пустякам — и все из-за «взаимоотношений» Луны и Солнца.

12 — 14 января: начальная фаза роста Луны в Овне — это всегда хорошая новость для любителей активного и даже агрессивного ведения бизнеса. На выходных можно смело тратить деньги и совершать обмен валюты. Во время переговоров в понедельник, 14 января, стоит проявить максимум твердости и непреклонности. Любое проявление слабости конкуренты воспримут как шанс сместить вас с трона.

15 — 16 января могут стать днями неудач и дисгармонии. Телец и заключительная фаза роста Луны принесут проблемы в денежных делах. Согласно лунному календарю, в эти два дня стоит ограничить покупки и денежные траты. Не стоит также вести деловые переговоры.

17 — 18 января: в эти два дня активизируются финансовые потоки. Пойдут дела в гору у бизнесменов, а также у представителей профессий, связанных с управлением персоналом. Постарайтесь показать свои лидерские качества в эти дни, чтобы поразить начальство и самих себя. Старайтесь сохранять уважение подчиненных и коллег.

19 — 20 января: последние два дня роста Луны пройдут под влиянием стихии Воды, представленной Раком. Это будут одни из самых неблагоприятных дней для финансовой активности во всем январе. Стоит провести их в окружении близких людей и как следует отдохнуть.

21 января — день лунного затмения во Льве. Это очень неблагоприятное время для любой работы, потому что астрологи отмечают повышенную утомляемость, а также отсутствие финансовой удачи как таковой для большинства людей. Стоит остерегаться эгоизма и импульсивности в делах.

22 января — довольно продуктивный день для ведения переговоров и для деловых встреч. Энергия Огня поможет договориться с кем угодно.

23 — 24 января: начальная фаза убывания Луны в знаке Девы — это символ большого успеха для всех, кто умеет упорно работать и учиться на ошибках. Многие проблемы решатся сами собой, но не стоит терять концентрацию — нужно держать ухо востро.

25 — 26 января: дни отдыха удачно попадают на пятницу и субботу. Убывание Луны в Весах — это дни апатии, неуверенности, слабости духа, нежелания работать, поэтому не стоит совершать никаких покупок и заключать сделок. Астрологи рекомендуют отложить все основные дела на понедельник, 28 января.

27 — 29 января: Скорпион и убывающая Луна — идеальное сочетание для подведения итогов в конце месяца. Эти три дня хорошо подойдут для любых финансовых дел. Но все необходимо делать по порядку и согласно приоритетам.

30 — 31 января, согласно прогнозам астрологов, месяц закончится в позитивном ключе, потому что Стрелец и убывающая Луна в последней стадии абсолютно нейтрализуют все недостатки друг друга. С другой стороны, и позитивные стороны влияния этих двух факторов будут утеряны. Это значит, что каждый человек будет полностью ответственен за свой успех или поражение.

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