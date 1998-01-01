Террористы захватили заложников в Кении. Есть погибшие — Видео

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Посольство РФ призывает россиян проявлять повышенную бдительность.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter @Monicanpl

Террористы продолжают удерживать заложников на территории гостиничного комплекса в кенийском Найроби, сообщает ТАСС. Полиция ждет прибытия подкрепления к отелю «Дусит».

Как сообщает издание Коммерсантъ, в результате самоподрыва террористов-смертников во вторник, 15 января, погибли не менее пяти человек. Постояльцы бежали с места происшествия с криками о помощи.

Местная полиция уже признала инцидент терактом. Со слов шефа полиции Кении Джозефа Бойнета — «многие гости получили серьезные травмы». Официальных данных о точном количестве погибших и пострадавших пока нет.

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Аш-Шабаб».

Посольство Российской Федерации в Кении просит россиян, находящихся в Найроби, не покидать дома и гостиницы, проявлять повышенную бдительность.

Ранее Пятый канал сообщил, что в Казахстане была выявлена ячейка террористов, готовивших взрывы в Алма-Ате.

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