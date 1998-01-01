Петербургским кондукторам запретили высаживать несовершеннолетних «зайцев»

В правительстве Санкт-Петербурга создали новую инструкцию для сотрудников городского наземного транспорта, запрещающую высаживать на улицу несовершеннолетних пассажиров, которые не могут оплатить проезд. Об этом 15 января сообщила уполномоченный по правам ребенка в северной столице Светлана Агапитова.

Детский омбудсмен отметила, что новый регламент касается поведения кондукторов в отношении «невольных зайцев».

— Речь идет о случаях, когда у юного пассажира возникли внезапные проблемы с имеющимся проездным: истек срок действия или по каким-то причинам не считывается регистрирующим устройством; он забыл ученический и не смог предъявить его по требованию , — пояснила Агапитова.

Таким безбилетникам разрешат доехать до пункта назначения. Омбудсмен добавила, что все подобные случаи будут фиксироваться у диспетчера и систематизироваться в городском комитете по транспорту. Изменения внесены в должностные инструкции предприятий «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс».

В обновленной памятке говорится о несоразмерности ущерба от безбилетного проезда последствиям, которые могут привести к опасности для жизни и здоровья детей.

Ранее Пятый канал рассказывал об инициативе полного запрета на высадку несовершеннолетних «зайцев», которая поступила в Министерство транспорта России.