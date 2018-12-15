В России могут запретить высаживать несовершеннолетних «зайцев»

Российские законодатели обсуждают возможность полного запрета на высадку из транспорта детей-безбилетников, передает ТАСС.

Ранее с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Антон Горелкин. Парламентарий привел ряд случаев, когда дети без билетов оказывались на морозе, что представляло угрозу для жизни. Целый ряд таких инцидентов привел к трагическим последствиям.

В ответном письме министр транспорта Евгений Дитрих поддержал идею депутата и сообщил, что законопроект был внесен в правительство. Документ предлагает полностью запретить «высадку из транспортного средства безбилетного лица, в том числе не достигшего возраста 16 лет, отказавшегося от уплаты административного штрафа и оплаты стоимости проезда, если это поставит безбилетное лицо в опасное для жизни или здоровья состояние».

Дитрих добавил, что Минтранс прорабатывает вопрос об изменении федерального закона для полного запрета на принудительную высадку безбилетного пассажира младше 16 лет, о чем ранее говорила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Глава ведомства отметил, что эти изменения не освобождают от оплаты проезда и административной ответственности родителей или иных законных представителей безбилетника.

Ранее Пятый канал рассказывал о возможном возвращении штрафов для водителей за превышение скоростного режима на 10 километров в час.