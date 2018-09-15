Экс-солистка Hi-Fi стала мамой во второй раз — фото

, 3:59 Фото 28

Татьяна Терешина сообщила подписчикам в Instagram пол, рост и вес новорожденного ребенка.

Фото: instagram @tanya_tereshina

Бывшая участница группы Hi-Fi Татьяна Терешина родила второго сына. Об этом 39-летняя певица сообщила на своей странице в Instagram.

Артистка опубликовала фотографию из роддома.

— Арсюша, 3950,55 см, — коротко и емко подписала снимок Татьяна.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina)

Судя по всему, пополнение в семье Терешиной произошло 15 января в Москве. Также певица с мужем — бизнесменом Олегом Курбатовым — воспитывают дочь артистки от первого брака Арис.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina)

Ранее Пятый канал рассказывал о ставках, которые принимают британские букмекеры на первенца королевской пары принца Гаррии и Меган Маркл.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

5:09
Стало известно, за что чаще всего штрафуют на работе россиян
4:55
Во Владивостоке «скорую помощь» на вызове закидали камнями
4:46
Создание единой всероссийской службы спасения «112» сорвано
4:31
Стала известна предварительная причина смертельного ДТП под Воронежем
4:15
Владимир Путин обратил внимание АСИ на реализацию нацпроектов
3:59
Экс-солистка Hi-Fi стала мамой во второй раз — фото
3:45
«Очередь за мечтой»: почему мы готовы сутками стоять на морозе за заветной целью
3:16
«Россия не заинтересована в новой гонке вооружений» — Путин о выходе США из ДРСМД
2:59
Пугачевой стало плохо на съемках шоу Галкина
2:41
Пятилетка Порошенко: президент Украины обозначил привычные амбициозные цели
2:24
«Чисто политический проект» — Путин об украинских раскольниках
2:09
Исчезающие профессии: сотрудник ДПС, бухгалтер, турагент. Кто придет на смену?
1:52
Петербургским кондукторам запретили высаживать несовершеннолетних «зайцев»
1:36
Владимир Путин назвал Зимбабве важным партнером для России в Африке
1:14
В сети разгромили «феминистскую рекламу» Gillette — видео
1:00
Новый мультимиллионер из Екатеринбурга просто забыл, что купил билет
0:37
Монополия наглости? — как на водителях зарабатывают эвакуаторщики
0:14
Британский парламент отверг предложение Терезы Мэй по Brexit
0:01
«Цепная реакция»: при малейшей угрозе от газа отключают целые дома
23:50
Тысяча гамбургеров при свечах — Трамп накормил команду юных футболистов фастфудом в Белом доме

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

11 янв

Мария Порошина в пятый раз стала матерью

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама