Бывшая участница группы Hi-Fi Татьяна Терешина родила второго сына. Об этом 39-летняя певица сообщила на своей странице в Instagram.

Артистка опубликовала фотографию из роддома.

— Арсюша, 3950,55 см, — коротко и емко подписала снимок Татьяна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina) 15 Янв 2019 в 12:09 PST

Судя по всему, пополнение в семье Терешиной произошло 15 января в Москве. Также певица с мужем — бизнесменом Олегом Курбатовым — воспитывают дочь артистки от первого брака Арис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina) 15 Сен 2018 в 12:43 PDT

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