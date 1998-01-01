Ученые открыли новый вид «питания» черных дыр

Исследователи из Израиля, США, Британии, Польши и Чили утверждают, что открыли новый вид «питания» черных дыр, передает RT.

Группа ученых зафиксировала стремительный рост массы черной дыры, которая в 14 миллионов раз тяжелее Солнца. Об этом свидетельствовала вспышка, которую заметили в 2017 году и назвали AT 2017bgt. За этим явлением последовало увеличение оптического и ультрафиолетового излучения в полтора раза.

В ходе 14-мясячного наблюдения за космическим гигантов исследователи пришли к выводу, что черная дыра внезапно пробудилась и поглотила не звезду, а окружающий газ. По словам ученых, в данном случае речь идет о невероятном количестве «пищи» для черной дыры. Другой способ «питания» пожирателей пространства и времени — «глотание» звезд целиком.

Астрономы отмечают, что их выводы предстоит подкрепить новыми фактами из наблюдений через земные и космические телескопы.

Ранее Пятый канал публиковал видео прогулки китайского аппарата по лунной поверхности.