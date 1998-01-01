В ЛНР рассказали о минировании ВСУ водохранилища в Донбассе

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Украинские силовики заминировали шлюзы Мироновского водохранилища.

Фото: www.globallookpress.com

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утром 16 января сообщили о том, что украинские силовики заминировали шлюзы Мироновского водохранилища в Донбассе, информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрея Марочко.

— Представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ была выявлена подготовка диверсии ВСУ, направленной против мирного населения ЛНР, — заявил Марочко.

Сообщается, что были обнаружены две коробки с с проводами, которые были прикреплены к металлическим воротам шлюза Мироновского водохранилища возле блокпоста Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ЛНР также добавили, что военные ВСУ не опровергли факт минирования шлюзов. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР заявил, что если шлюзы будут взорваны, то повысится уровень воды в реке Лугань, это станет причиной наводнения и затопления поселений региона, а следовательно вызовет множество жертв среди населения. В дальнейшем это приведет к экологической и гуманитарной катастрофе.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Народной милиции самопровозглашенной ЛНР заявили о том, что вторая рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады ВСУ в полном составе отказалась выйти на позиции вдоль линии соприкосновения в Донбассе.

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