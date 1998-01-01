ЛНР: Рота ВСУ отказалась выходить на позиции в Донбассе

, 1:21 51

Командир украинского подразделения заявил, что «военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми».

Фото: www.globallookpress.com

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили о том, что 2-я рота 3-го батальона 59-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась выйти на позиции вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление перед журналистами представителя милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, командир роты объяснил своему командованию, что «военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми» и поэтому отказываются выходит на боевые позиции, закрепленные за ними. По информации источника ЛНР, командир роты с позывным «Руслан» и командиры взводов в настоящее время задержаны, а для разбирательства в расположение войск в населенном пункте Лобачево приехало подразделение военной службы правопорядка Незалежной.

Как сообал ранее Пятый канал, американские эксперты составили список самых худших военно-воздушних сил (ВВС) в мире. Почетное шестое место в ТОП-10 заняли украинские ВВС. Основными факторами попадания в антирейтинг стали плохая подготовка летного состава и устаревшая техника.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

2:07
Автомобили времен Великой Отечественной проехали по центру Петербурга
1:50
«Настоящее чудо»: Нюша показала, как кормит грудью свою дочку
1:21
ЛНР: Рота ВСУ отказалась выходить на позиции в Донбассе
1:05
Сергей Безруков получил «Губернского «Оскара» от своего театра
0:47
А мама кто? — возможный запрет суррогатного материнства разделил общество
0:30
Устроившая переполох в Петербурге львица живет в доме участника «Дом-2»
0:02
Видео нападения на мэра Гданьска с ножом на благотворительном концерте
23:54
Таинственный поклонник подарил Бузовой украшения на 10 миллионов рублей
23:39
Мэр Гданьска находится в критическом состоянии после нападения
23:30
«Отписываюсь!» — Малахов разорвал дружбу с Лопыревой
23:03
Пассажиры вылетевшего из Петербурга самолета пожаловались на непредвиденное шоу
22:44
Пилот назвал причины выкатки самолета за пределы ВПП в Шереметьево
22:31
Эксперты рассказали, у каких специалистов в 2019 году вырастет зарплата
22:14
В чем секрет оптической иллюзии: «полосатая картинка» с котом взорвала интернет
21:57
Порошенко предложил РПЦ «доказать» собственную каноничность и показать томос
21:31
Как встречать старый Новый год — традиции, приметы, гадания.
21:15
«Стройняшка» или «анорексичка»: в сети бурно обсуждают снимок Гагариной в бикини
20:58
Польша собирается построить искусственный остров в Калининградском заливе
20:44
МИД РФ удивился нежеланию Токио проводить брифинг после переговоров
20:29
Пятилетний малыш пожаловался следователям на нетрезвых родителей

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама