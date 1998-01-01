ЛНР: Рота ВСУ отказалась выходить на позиции в Донбассе

В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили о том, что 2-я рота 3-го батальона 59-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась выйти на позиции вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление перед журналистами представителя милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, командир роты объяснил своему командованию, что «военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми» и поэтому отказываются выходит на боевые позиции, закрепленные за ними. По информации источника ЛНР, командир роты с позывным «Руслан» и командиры взводов в настоящее время задержаны, а для разбирательства в расположение войск в населенном пункте Лобачево приехало подразделение военной службы правопорядка Незалежной.

Как сообал ранее Пятый канал, американские эксперты составили список самых худших военно-воздушних сил (ВВС) в мире. Почетное шестое место в ТОП-10 заняли украинские ВВС. Основными факторами попадания в антирейтинг стали плохая подготовка летного состава и устаревшая техника.