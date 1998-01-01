Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская рассказали о пережитой травле

Популярный певец Прохор Шаляпин и пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская столкнулись с настоящей травлей в начале отношений, но теперь даже незнакомые люди желают им счастья. Об этом стало известно из интервью изданию «СтарХит».

По словам Виталины, тяжелая ситуация сложилась после громкого развода с Арменом Джигарханяном, который «поставил ее в унизительную ситуацию».

— Проверкой всей моей жизни и деятельности занимались наши доблестные органы. Конечно, это совсем другой мир и люди, — сказала она.

Пианистка сообщила, что пробовала наладить отношения с бывшим мужем, но он не шел навстречу. Она добавила, что наставления родителей и педагогов помогли выйти из борьбы с высоко поднятой головой. Теперь пара строит далекоидущие планы и наслаждается естественным развитием отношений.

Ранее Пятый канал сообщал, что Цымбалюк-Романовская и Шаляпин собираются зачать ребенка в новом году.