Цымбалюк-Романовская и Шаляпин собираются зачать ребенка в новом году

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин уже давно не скрывают, что их дружба переросла совсем в другие отношения, а на днях объявили, что в новом году собираются зачать ребенка. Пара уже прошла необходимые медицинские обследования о результатах которых рассказала всей стране по телевизору — в программе Андрея Малахова.

Присутствовавшая на шоу гинеколог Татьяна Подольская заключила, что 39-летняя Виталина здорова и готова стать матерью, однако ей следует поторопиться из-за «соответствующего гормонального статуса». Процедура ЭКО ей противопоказана, поскольку в анамнезе — тяжелые заболевания мамы, и бабушки, пишет StarHit.

Прохор Шаляпин признался, что у него возник комплекс неполноценности, когда выяснилось, что отцом ребенка Анны Калашниковой является не он. Поэтому певец тоже прошел обследования и медики заверили его, что он может иметь детей. Однако Шаляпин обеспокоен здоровьем своего наследника.

— Виталине ведь почти 40 лет, да, и я не так молод. И если у малыша возникнут отклонения в развитии, беременность мы прервем. И не надо меня осуждать, — заявил певец.

Ранее, как сообщал Пятый канал, телеведущий Владимир Соловьев в резких выражениях высказал свое возмущение тем фактом, что общественность обсуждает в телешоу таких людей как Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская.