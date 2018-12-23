«Мы не знаем, где армяне прячут Джигарханяна»: В театре потеряли худрука

В Театре Армена Джигарханяна предположили, что 83-летний актер находится в больнице, однако его местонахождение не известно. При этом он скорее всего жив, в противном случае Департамент культуры оповестил бы его коллег.

— Мы не знаем, где армяне прячут Армена Джигарханяна, мы его давно потеряли из вида. На работе он давно не появлялся. Скорее всего, конечно, жив , — приводит слова работников театра Дни.ру.

По информации издания, худрук появлялся на рабочем месте пару раз, хотя зарплату исправно получает. В начале декабря он поразил театральную труппу своим внешним видом.

— Обрит, уши торчком, чудовищно худой в костюме явно не по размеру. Причем костюм был черный, какой-то траурный, явно с чужого плеча. Наверное, армяне ему свои вещи отдают. При Виталине он так не одевался, всегда выглядел франтом. Она следила за его внешним видом, состоянием здоровья, питанием , — поделились впечатлением коллеги Джигарханяна.

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