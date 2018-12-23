«Мы не знаем, где армяне прячут Джигарханяна»: В театре потеряли худрука

Народный артист давно не появляется на публике и не отвечает на телефонные звонки.
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В Театре Армена Джигарханяна предположили, что 83-летний актер находится в больнице, однако его местонахождение не известно. При этом он скорее всего жив, в противном случае Департамент культуры оповестил бы его коллег.
—Мы не знаем, где армяне прячут Армена Джигарханяна, мы его давно потеряли из вида. На работе он давно не появлялся. Скорее всего, конечно, жив, — приводит слова работников театра Дни.ру.
По информации издания, худрук появлялся на рабочем месте пару раз, хотя зарплату исправно получает. В начале декабря он поразил театральную труппу своим внешним видом.
— Обрит, уши торчком, чудовищно худой в костюме явно не по размеру. Причем костюм был черный, какой-то траурный, явно с чужого плеча. Наверное, армяне ему свои вещи отдают. При Виталине он так не одевался, всегда выглядел франтом. Она следила за его внешним видом, состоянием здоровья, питанием, — поделились впечатлением коллеги Джигарханяна.
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