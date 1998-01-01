Василий Лановой отмечает свое 85-летие на сцене театра Вахтангова

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Артист исполняет главную роль в спектакле «Посвящение Еве».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, Пятый канал

Типичные дети войны, — так говорит о своем поколении актер Василий Лановой, переживший ужасы немецкой оккупации в деревне под Одессой. Легенде советского кино сегодня, 16 января, исполнилось 85. И он отметит юбилей на сцене родного театра имени Вахтангова, где служит уже более 60 лет. Сыграет главную роль в спектакле «Посвящение Еве».

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Амплуа «герой» — это про Ланового. Всенародную любовь ему принесла уже первая роль — революционера Павла Корчагина, — которую он исполнил еще студентом. Затем был капитан Грэй из «Алых парусов» — символ романтики и любви, которая может творить чудеса.

Лановому, сыну украинских крестьян, блестяще удавались роли аристократов — Алексея Вронского в «Анне Карениной», Анатоля Курагина в «Войне и мире». И по-настоящему знаковой стала его работа в фильме «Офицеры».

— Лучшие стихи для меня — военные, лучшие песни для меня — военные, лучшая проза для меня — военная. Это все завязано на века и изменить это невозможно, — говорил Лановой на своем концерте.

Неудивительно, что актер поддержал акцию «Бессмертный полк», став сопредседателем этого общероссийского движения.

Ранее, как сообщал Пятый канал, поздравление Лановому направил сегодня Владимир Путин.

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