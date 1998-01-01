Видео: Лавров насмешил зал, неожиданно «возглавив» МИД Германии

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Глава российского внешнеполитического ведомства из-за оговорки журналистки отшутился «захватом» территории ФРГ.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, готовясь к пресс-конференции по итогам 2018 года, едва ли ожидал, что с легкой руки журналистки немецкого телеканала ARD в миг «станет» министром иностранных дел Германии.

Корреспондент начала свой вопрос с упоминания главы МИД ФРГ, но оговорилась, и произнесла:

— Наш министр иностранных дел Лавров. Лавров, нет… Хайко Маас, — сказала она, вызвав в зале смех коллег.

Известный своим чувством юмора Лавров, как всегда, не растерялся.

— Ну, все. Теперь я точно буду обвинен и в том, что мы еще хотим Германию захватить и заполонить, — прокомментировал он оговорку журналистки.

При этом сам вопрос касался дипломатического взаимодействия Берлина и Москвы. Лавров сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

В среду, 16 января, Сергей Лавров провел большую пресс-конференцию по итогам минувшего 2018 года.

Как сообщал Пятый канал, в ходе мероприятия глава МИД РФ пошутил также про «красную кнопку», расположенную на микрофонах для журналистов.

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