Видео: Тонны подсолнечного масла ярким пламенем полыхают под Львовом

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На Украине загорелся завод по производству растительного масла. Зарево от огня видно за несколько километров.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Facebook @igor.zinkevych

В Львовской области в среду, 16 января, загорелся завод по производству подсолнечного масла «Майола». Пожар произошел в 20 километрах от города в селе Ставчаны. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС во Львовской области.

В сети появилось видео с места инцидента. На своей странице в Facebook его опубликовал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. По его словам, загорелось несколько бочек.

Как сообщает агентство, завод принадлежит частному предприятию «Олияр», которое является одним из крупнейших производителей масла на Украине.

На место происшествия уже выехали подразделения. Информация о пострадавших пока не известна.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Красногвардейском районе Петербурга загорелся автосервис.

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