Видео: На востоке Петербурга загорелся автосервис

В Красногвардейском районе Петербурга вечером во вторник, 15 января, загорелся автосервис. Об этом Пятому каналу рассказали представители экстренных служб.

По предварительной информации, пожар возник около 19 часов по адресу Екатерининский проспект, дом 1. Вспыхнуло двухэтажное здание автосервиса 40 на 20 метров. Площадь возгорания достигает 100 метров. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас на месте работают специалисты МЧС — 25 человек и применено пять единиц спецтехники.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на юге Петербурга прорыв трубы с кипятком очевидцы сняли на видео.