Видео: На востоке Петербурга загорелся автосервис

, 20:09 Видео 74

Вечером во вторник, 15 января, в Красногвардейском районе Северной столицы вспыхнул цех по ремонту машин.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, ВКонтакте @spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга вечером во вторник, 15 января, загорелся автосервис. Об этом Пятому каналу рассказали представители экстренных служб.

По предварительной информации, пожар возник около 19 часов по адресу Екатерининский проспект, дом 1. Вспыхнуло двухэтажное здание автосервиса 40 на 20 метров. Площадь возгорания достигает 100 метров. Информация о пострадавших не поступала. Сейчас на месте работают специалисты МЧС — 25 человек и применено пять единиц спецтехники.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что на юге Петербурга прорыв трубы с кипятком очевидцы сняли на видео.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

21:21
«Бывший наркоман?» — Стас Пьеха шокировал фанатов своим признанием
21:09
500 миллионов рублей, выигранные в лотерею, забрал водитель из Екатеринбурга
21:02
Видео: Пьяный иеродиакон устроил ДТП, в котором пострадала петербургская журналистка
20:51
Фото: Машины провалились в яму после прорыва трубы с кипятком в Петербурге
20:43
Британцы делают ставки на пол и имя первенца Меган Маркл
20:36
Екатерина Гордон: Будем судиться с Головиным для установления отцовства
20:28
«Встреча была разочаровывающей»: Томпсон о переговорах с Россией по ДРСМД
20:19
Космические грядки: Ученым впервые удалось прорастить хлопок на Луне — фото
20:09
Видео: На востоке Петербурга загорелся автосервис
20:03
Зураб Церетели получил высшую награду Министерства культуры России
19:43
На юге Петербурга прорыв трубы с кипятком очевидцы сняли на видео
19:36
Видео: В «Мосметрострое» раскрыли причины затопления метро в Москве
19:28
Видео: Тысячи учителей в Греции и США вышли на забастовку
19:20
Магия чисел: Как выбрать «красивую дату» для свадьбы — советы нумеролога
19:12
Видео: 77-летняя пенсионерка проплыла подо льдом Байкала
19:02
Звезда группы «Ранетки» почти ослепла на один глаз
19:01
Видео: Кай Метов и его молодая подруга показали свой роскошный особняк
18:56
Видео: Назван самый комфортный город России
18:51
Владимир Путин сменил посла России в ЦАР
18:47
«Влюбилась не в того»: Солистка группы SEREBRO призналась в любви к Егору Криду

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Как изменился топ-5 популярных каналов по итогам года

Используя данные исследовательской компании Mediascope РБК проанализировал телевизионные предпочтения россиян, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек, за прошедший 2018 год.

5-tv.ru

Реклама