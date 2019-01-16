«Девочка не промах»: Фанаты оценили, как дочь Галкина «разводит» папу на подарки

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин часто радует подписчиков в Instagram забавными видео с участием своих детей. Как видно из записей, шоумен не перестает шутить и дома. Во вторник, 15 января, комик рассмешил фанатов очередным видео. Юморист заснял, какие хитрые трюки использует его дочь в разговоре с отцом. Об этом сообщает Утро.ру.

В ролике под названием «Письмо счастья» Лиза дарит папе конверт с собственным творением. Девочка рассказывает отцу, что вместе с мамой они подготовили для него подарок. Однако пустыми благодарностями дело не обходится. Девочка ждет, что папа ей что-то подарит в ответ.

– А ты мне что? – интересуется она.

Вопрос дочери несколько озадачил Галкина. Телеведущий не ожидал, что Лиза уже способна на такие уловки.

Пост российского комика позабавил фанатов артиста. Они оценили хитрый трюк его дочки и завалили комплиментами.

– Девчушка – сплошное очарование!

– А девочка не промах растет!

– Головушка работает быстрее компьютера.

– Сладкая смышленая девочка, – отметили фолловеры.

Ранее Пятый канал сообщал, что Максим Галкин пристыдил внука Пугачевой, Никиту Преснякова в комментариях к публикации в Instagram.