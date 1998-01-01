В США всерьез задумались о размещении объектов ПРО в космосе

Власти США рассматривают возможность размещения в космосе системы средств обнаружения ракет. Специалисты полагают, что данная мера поможет стране тщательнее следить за космическим пространством, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации американского президента.
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Также представитель власти подчеркнул, что Америка продолжает делать ставку на ядерное «сдерживание» России и Китая.
Ранее Пятый канал сообщал, что Россия не собирается выходить из переговоров с NASA по окололунной станции.