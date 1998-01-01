В США всерьез задумались о размещении объектов ПРО в космосе

Власти США рассматривают возможность размещения в космосе системы средств обнаружения ракет. Специалисты полагают, что данная мера поможет стране тщательнее следить за космическим пространством, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации американского президента.

— Мы изучаем возможность размещения пояса из сенсоров с целью помочь раннему обнаружению и отслеживанию ракет после того, как они были запущены , — сказал он, отметив, что космическая сфера является для страны «новым уровнем возможностей». Однако целесообразность выведения в космос перехватчиков, в том числе лазеров, пока в США детально не изучена.

Также представитель власти подчеркнул, что Америка продолжает делать ставку на ядерное «сдерживание» России и Китая.

Ранее Пятый канал сообщал, что Россия не собирается выходить из переговоров с NASA по окололунной станции.